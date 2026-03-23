Criza care va veni…

De la pandemie încoace o tot ținem în crize ale energiei și cel mai probabil se vor înmulți pentru că multe țări își joacă ultimele cărți. Era mișto mema aia cu Trump agent ecologist. Pe de-o parte, „incidentul” actual e oarecum punctual și înseamnă undeva spre 20% din traficul actual, afectează în special Asia, Europa având alte rute de aprovizionare. Pe de altă parte evident că, într-o economie puternic globalizată efectele se propagă în lanț și chiar dacă mâine s-ar rezolva conflictul, probabil nu se vor elimina efectele mai devreme de finalul anului, deci inclusiv economia românească va fi afectată semnificativ într-un moment în care nu are deloc spațiu de manevră – cel mai mare deficit și cea mai mare inflație din UE.

Problema este încă că la noi se discută în continuare de soluții „expirate” deja și care nu fac decât să aducă și mai multe probleme în viitor. Ce mă amuză însă la articolele astea teziste este capacitatea autorilor de a face tot felul de genoflexiuni logice în funcție de teza prezentată. Bunăoară, statul este rău că reglementează piața de energie în loc să lase Sfânta Piață Liberă (zi cu roșu în calendar, nu se spală că e păcat), dar tot răul ăla care este el rău e și mai rău că nu dă domne o lege să se bage benzina pe cartelă cu 20 de litri pe lună și să se circule ca pe vremea răposatului, o săptămână cu soț, o săptămână fără soț.

Pentru că din păcate renunțarea la combustibilii solizi nu este posibilă de azi pe mâine – până și strategia UE era pe termen mediu 15-20 de ani, cu orizontul 2030-2035.

Dincolo însă de mișto, articolul are și câteva puncte valide:

1) Strategia UE a fost corectă, slăbirea și relaxarea se dovedesc o eroare strategică majoră. Dacă ne uităm ce face China observăm că ea are o strategie ȘI mai agresivă. În 2025, China a contribuit cu mai mult de două treimi la creșterea capacității de energie regenerabilă (66% din noile capacități solare instalate, 69% din capacitățile eoliene noi, fără a mai socoti hidro). E adevărat că are niște avantaje strategice față de Europa, dar direcția e clară, mai ales că SUA și-a pierdut complet busola și nu mai e de încredere.

2) Extinderea rețelelor de gaze în România este greșită nu doar pentru că duce la creșterea consumului și a dependenței de importuri, dar este și inutilă pe termen mediu deoarece se face în zone depopulate care în 10-15 ani oricum vor fi pustii. Pe de altă parte, o centrală pe electricitate necesită un consum care excede capacitatea instalațiilor interioare actuale „de bloc” care sunt undeva în zona 4,8 kV, deci așa cum este programul actual de reabilitare a blocuri va trebui la un moment dat unul și pentru schimbarea instalațiilor electrice de interior.

3) România are probleme serioase în creșterea capacităților de producție pentru că autorizațiile durează foarte mult (numai alea de mediu trec de un an în cazurile fericite). Noi am început niște discuții cu un client în 2021 și proiectul nu a ajuns nici acum în etapa de construcție. Nu reglementarea prețului este prima problemă, pentru că în realitate statul a susținut întotdeauna băieții deștepți 😉 Ci vreun bibistrocel crocobasturat care să-ți interzică dezvoltarea proiectului, pentru că România nu are cartografiate zonele „interzise” în care să știi foarte clar că nu ai voie să dezvolți ceva, totul depinzând de pixul vreunui primar sau consilier de la ANPM. Da, ai arii protejate de diverse tipuri cu hărți în general clare, doar că surprizele pot apărea și în afara acestora.

Oricum, din punctul acesta, cred că prioritatea este investiția în capacități de stocare și refacerea infrastructurii de transport magistrale care e de pe vremea electrificării, adică acum aproape 100 de ani, descurajarea mașinilor pe benzină, în special în zona transportului de marfă și călători, că nu gigel care se duce de 2 ori pe lună cu mașina la Kaufland este problema, ci taxiurile, dubele de marfă, agenții de vânzări…

