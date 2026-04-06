Din nou despre Vibe coding

Mi-a apărut în flux pe Twitter o postare a cuiva care spunea că acum a ajuns mai convenabil să vibe-codezi o aplicație decât să folosești una deja existentă. Vorbim acum de chestii „enterprise”, dar unde enterprise poate însemna și o firmă cu 5-10 angajați, nu doar mari corporații.

Așa cum am făcut Work from Home încă de dinainte de a exista WFH (aici am o poveste fascinantă, care m-a marcat: la fix primul meu interviu în calitate de angajator, prima candidată efectiv nu înțelegea conceptul de WFC. La începutul discuției, îi explicasem modul de „funcționare” al „companiei” și doamna respectivă – care se reîntorcea din concediul de îngrijire al copilului, ceea ce însemna că avea copil mic acasă, deci WFH ar fi trebuit să fie ideal pentru ea – efectiv nu înțelegea cum funcționează principiul: dar dacă am ceva de printat? Veți primi o imprimantă. Și cartușele? Vor fi înlocuite când se termină? Și hârtie? Cumpărați și achitați cu cardul firmei și puneți cheltuiala la decont. Efectiv, doamna nu înțelegea acest mod de funcționare 🙂 închidem paranteza), am făcut și vine coding înainte de a exista vibe coding.

Primul lucru bricolat din cauza nemulțumirii față de soluțiile existente a fost un CMS light (vreo 500 kb în condițiile în care WordPress sărea de 150 MB). După care m-a „furat” și am început să fac diverse unelte de uz intern. Asta înainte de a fi așa de simplu cu AI. Însă, lăsând la o parte limbajul de programare, eram o persoană destul de IT Savvy, deja un background solid în Securitatea Informațiilor, o certificare Microsoft pe Sharepoint și SQL Server, cu ceva implementări de Navision, ceva experiență în programare și baze de date.

Vibe codingul nu e chiar pentru oricine. Merge pentru o aplicație mică, de uz intern, dar în momentul în care vrei să adaugi straturi de complexitate, e pur și simplu o rețetă sigură pentru dezastru dacă nu ai un profesionist să controleze procesul și care știe să citească ÎN cod.

