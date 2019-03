Pariul pe economie

Așa cum arată lucrurile, forțele de Opoziție au modificat accentul de la Justiție pe Economie. Pe de-o parte este OK, Justiția era deja o temă răsuflată, s-a mizat pe ea exagerat, isteric și fără nici un fel de nuanțe. Pe de altă parte, însă, este o zonă la care PSD este tare. Economia a mers întotdeauna bine sub guvernările lor și, în ciuda unui guvern PSD din ce în ce mai incompetent nu există derapaje majore, există o creștere economică recunoscută inclusiv de Opoziție. OK, nu la nivelul „propagandei”, dar ce așteptări ai de la propagandă? Nimeni nu se dă cu șpreiul Axe și speră să-i cadă la picioare toate bunătățile ca-n reclamă.

Una din tezele pe care mizează Opoziția este că întârzierea bugetului se datorează faptului că „nu se închide” și că PSD a trebuit să „cosmetizeze cifrele” ca să iasă. Fals. Fără a avea vreo informație certă din interior, mi se pare la mintea cocoșului că întârzierea are cauze mult mai naturale. Negocierile. Atât cele interne, cât și cele externe, cu ALDE, UDMR, minoritățile.

„Măsluirea” cifrelor într-un buget este foarte dificil de făcut și necesită o expertiză care depășește mult capabilitățile actuale ale PSD. Grecia a beneficiat de expertiza firmelor mari de audit și a experților băncilor creditoare pentru a-și face un buget „fals” credibil care să reușească să păcălească CE și Eurostat. România nu este într-o bulă izolată, există raportări, există statistici transmise la Comisia Europeană, nu este posibilă chiar așa o „mânăreală”.

LIviu Dragnea nu are o poziție de forță în PSD. Controlul său asupra partidului este unul bazat pe negocieri permanente cu taberele din interior. Ținând cont că din decembrie până la mijloc de ianuarie au fost concedii, evident că aceste negocieri au durat mult. Și au fost OK, se pare, pentru că, exceptând ceva vocalize de la unii primari care s-au potolit repede, probabil doar ca să bifeze și ei un protest, nu au existat mari împotriviri.

Ratarea Opoziției este că au ales ca vectori de imagine două persoane care, deși au în spate CV-uri impresionante, se comportă isteric, vin cu declarații apocaliptice, ușor de demontat. Plus că, în momentul în care Isărescu spune cu gurița lui că „a fost un ușor atac asupra cursului”, oferă el însuși un argument tezei PSD că „străinii ne atacă țărișoara”. Mai vine și Consiliul Concurenței cu amendă uriașă pentru câteva supermarketuri și deja PSD este confirmat. OMV, BRD anunță profituri record? Multinaționalele jupuiesc țara! Iese Johannis să apere bugetul SRI? Voala statul paralel în acțiune!

Pe teren economic nu ai cum combate PSD. Dacă la capitolul Justiție mai avea vulnerabilități, pe plan economic s-au descurcat. De la introducerea cotei unice, avem pentru prima dată implementat un model economic care funcționează. Chiar și după ce tăiem inflația, creșterea prețurilor, tot rămâne o creștere a nivelului de trai care nu poate fi negată. Din punct de vedere macroeconomic, indicatori sunt OK. La nivel micro se simte creșterea economică.

Da, evident, nu se poate miza la infinit pe wage lead growth. Dar, ținând cont de diferențele dintre remunerarea capitalului și remunerarea muncii, mai este încă loc până să se ajungă la nivelul european. Pe de altă parte însă, Opoziția nu vine cu nici o altă idee, în afară de „Jos PSD!”.

Să fie clar, PSD nu are absolut nimic cu multinaționalele, Soroș, UE… Este discurs pentru galerie, așa cum de partea cealaltă avem #muiePSD, #ciumaroșie. Măsurile economice aparent luate „împotriva capitaliștilor” au fost de fiecare dată dublate de măsuri „compensatorii”. PSD s-a dovedit mult mai pro-business decât orice partid de dreapta. De aceea, dincolo de exagerările piaristice, relația PSD cu mediul de afaceri nu este deloc una tensionată.

Singurele sale tensiuni sunt cu UE care au interes în promovarea agenților proprii – Johannis și Cioloș – în vreme ce PSD se află de partea israeliano-americană. Ok, lucrurile comportă nuanțe, dar în linii mari cam acesta este jocul extern.