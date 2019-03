Ceea ce lipsește Opoziției sunt evangeliștii. Ea are doar preoți, oameni care recită liturghii enoriașilor. Lipsesc cei care să convertească noi credincioși. Nimeni din Opoziție, de la lideri până la simpatizanții de rând, trecând prin purtătorii de cuvânt mai mult sau mai puțin oficiali, nu încearcă să convertească lumea. Pesediștii sunt proști, cei care votează cu PSD sunt idioți și cu asta s-a terminat totul.

De unde să ia atunci voturi? Visează la cei care nu se prezintă la vot. Numai că, a nu te prezenta la vot, nu înseamnă neapărat că ai vota cu opoziția. În general, în rândul absenților se păstrează aceleași procente. Nu este ca și cum cei inteligenți, cei mai buni și mai înțelepți au ales să nu vină la vot. Nu, cei care absentează sunt la fel de proști sau inteligenți ca cei care vin la vot. Absența poate avea motivații diferite.

PNL are ca „vectori de imagine” (ce tare sună asta) un papagal caraghios care de 30 de ani de când este în politică nu se poate lăuda cu nimic, o țață obosită și ridicolă și un nebun care nu și-a luat de mult pastilele. Serios, atât poate „cel mai mare partid de opoziție”. Iar liderul său informal doarme în funcție de 4 ani de zile.

USR îl are pe Barna, care, am descoperit vizionând aproape integral o emisiune la care a fost prezent, este o persoană foarte articulată, coerentă, iar prin modul în care a gestionat unificarea cu PLUS a demonstrat că are capabilitatea de a vedea „the greater good”, dar este un comunicator slab. Îi lipsește charisma. Chiar este un politician excelent, dar este om de „spatele scenei”. Cioloș are un public limitat, iar în rest ai tot felul de indivizi care azi apar, mâine dispar din peisaj – Clotilde, Ghinea, de exemplu. Acum este Năsui, să vedem cât durează. Dar nici unul dintre ei nu se adresează decât bulei. Nu există o comunicare coerentă, nici vectori dedicați pe subiecte.

PNL se diminuează în defavoarea lui Tăriceanu, iar USR+ rămâne blocat în 10-15%, (cu tot cu Cioloș). Au luat ce era de la PNL, PMP, macoveiști și ce alte facțiuni a mai avut dreapta. Nimic nou. Ponta a făcut singur din nimic un partid de 10%. Deci cei nemulțumiți de PSD din interior s-au dus tot la un pesedist, nu la opoziție. Probabil că nu va scoate chiar atâta la alegeri, dar oricum va trece pragul. Doar că nu trebuie să existe iluzii, este un PSD-AT. PSD vechi cu PSD Ponta au 40%. Cu ALDE peste 10%, cu UDMR nu există nici o problemă în a se menține la putere.