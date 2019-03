Minutul și scorul

Pe măsură ce se apropie alegerile europarlamentare, te-ai aștepta ca lucrurile în politica românească să accelereze și să se întâmple ceva. Din păcate, nu se întâmplă mare lucru.

Klaus Johannis

Așa cum arată lucrurile, președintele Johannis pare că cerșește suspendarea. Blocarea bugetului are invocate motive puerile, unele chiar false și ușor de demontat. Însă, ceea ce este mai important oferă PSD un bun slogan electoral „Johannis blochează tot” și scuze pentru eventualele nerealizări. Uneori am impresia că președintele este consiliat de consilierii lui Liviu Dragnea, altfel neexplicându-se atât de buna coordonare. Desigur, PSD nu are nici un interes să-l suspende ca să-l victimizeze.

Din punct de vedere practic, Johannis păstrează în continuare prima șansă la președinție. Cioloș nu este capabil să genereze tracțiunea necesară și rămâne un candidat secundar, deci nu reprezintă un adversar pentru actualul președinte, mai ales că sondajele dau cele două partide care l-ar susține sub scorul PNL.

Pericolul pentru Johannis este reprezentat de demotivarea electoratului de dreapta. Toate alegerile prezidențiale au fost câștigate de dreapta pe emoții generate pe moment – spaul lui Geoană, votul din diaspora în cazul lui Ponta. În cazul lipsei acestora, este posibilă o mobilizare mai scăzută care să avantajeze candidatul PSD, dacă acesta nu va fi o persoană controversată.

PSD

Prezența lui Liviu Dragnea la congresul socialiștilor europeni a fost o mare surpriză, dublată și de faptul că acesta a ținut și un discurs în plen. Practic, în momentul de față, PSD și liderii săi au probleme reale doar cu popularii europeni, din partea lor venind cele mai puternice critici.

Ambasadele, care altă dată săreau imediat și ieșeau în stradă cu mulțimea au cam ieșit din peisaj. Ordonanța 7 nu a atras, cel puțin până acum, nici un protest din partea lor. Greva magistraților nu este o problemă reală pentru PSD, deoarece oricum aceștia sunt poziționați preponderent împotrivă. Faptul că în stradă au ieșit doar câteva mii arată că tema nu mai are potențial politic semnificativ. Acest lucru este confirmat de sondaje, ultimul sondaj CURS dând PSD în București la 38%, iar opoziția însumată abia trecând de 30% – PNL 15%, USR 8%, Plus 7%.

Desigur, nu înseamnă că brusc Liviu Dragnea devine frecventabil, nu știu dacă neapărat ținta lui și a PSD este asta, ci mai degrabă este o dorință de ieșire de pe radarul extern. Alegerile pentru parlamentul european vor duce cel mai probabil la o reconfigurare a blocurilor europene. Opinia mea este că PSD nu va mai rămâne mult alături de socialiștii europeni și este foarte posibil ca înmuierea tonului acestora să aibă legătură și cu acest lucru. PSD va duce în PE cel puțin 10 europarlamentari, o forță semnificativă.

PNL

PNL a demonstrat că este un PSD mai prost organizat. Introducerea amendamentului la buget pentru majorarea alocațiilor copiilor arată aceeași superficialitate și impredictibilitate. În plus, PSD le-a servit-o imediat, ok, majorăm alocațiile, dar majorăm și deficitul, după care și-a apropriat măsura sub sloganul „reparăm greșelile opoziției!” Ca să fie ridicolul complet, PNL votează împotriva bugetului, iar Johannis refuză să-l semneze :).

Ridicolul continuă cu lista pentru europarlamentare, care, dacă va fi deschisă de Rareș Bogdan va fi super-comică. Similar cu alegerile pentru primăria Bucureștiului când l-au pus pe Marian Munteanu.

Sondajele îi dau în continuare în jur de 20%, dar mai degrabă hemoragia continuă, către ALDE în special.

Și aici este un fenomen important de semnalat, oamenii care nu mai votează PSD se duc tot către variațiuni ale acestuia – ALDE sau ProRomânia – nu către opoziție. Cred că este primul ciclu electoral în care Puterea și opoziția își păstrează scorurile în linii mari identice.

USR+

USR+ copiază programul economic al PSD :D. Tot pe wageleadgrowth se bazează și ei, tot pe ideea unui impozit progresiv (pe care PSD încă ezită să o pună în aplicare), tot pe scăderi de taxe…

Ceea ce este problematic pentru ei este că, în București, unde teoretic este electoratul lor de bază, au sub 10%! Chiar și dacă adunăm scorul PLUS – deși, la vot, cel mai probabil, scorul va fi mai mic decât suma scorului individual al celor două partide – rămâne un scor subțire, care.

ALDE

Partidul lui Tăriceanu continuă acumulările și se îndreaptă spre 15% – acum are 12-13%. Exceptând situația în care se vor duce împreună cu PSD la „suveraniști”, o să fie interesant de urmărit conviețuirea cu USR+ în cadrul ALDE european. Deocamdată însă, USR+nu s-a afiliat, iar discuțiile cu privire la o eventuală îndepărtare a partidului lui Tăriceanu din familia europeană este prematură până la alegerile europarlamentare.

În plan intern, cred că până la urmă Tăriceanu va recupera aproape tot din fostul PNL, în acesta rămânând foști pediști și penticostalii din vestul țării, un grup politic deloc de neglijat, dar mai degrabă cu potențial regional.

ProRomânia

La un moment dat se va topi înapoi în PSD. Deși are scoruri mari în sondaje, părerea mea este că se află la limita pragului electoral.

UDMR

Business as usual.

Restul nu contează.