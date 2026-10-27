Astăzi am „ratat” o identificare video. Pur și simplu nu a mers (și am mai auzit cazuri), așa că a trebuit să merg „la ghișeu”. Episodul m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva am atins „peak technology” și ne apropiem de momentul în care digitalizarea devine mai mult o problemă decât o soluție.

În teorie, digitalizarea ar fi trebuit să ne scutească de probleme și drumuri în plus. În practică, limitele sunt destul de jos, iar companiile au profitat pentru a scăpa de oameni astfel încât problemele care eludează algoritmul general au devenit mai greu de soluționat. Sigur că o aplicație sau un site îți rezolvă 80% din situații. Problema este în celelalte 20% când „digitalizarea” a făcut ca drumul până la o persoană care ar putea să-ți rezolve situația a devenit din ce în ce mai lung. Când ați reușit să mai vorbiți cu un om de la eMag? De la Vodafone? Cum dați jos de pe net o chestie negativă? Gen reviewuri fake pe Google, postări false pe Facebook?

Am avut șansa să fac parte dintr-o generație care a prins toate marile descoperiri tehnologice de la început. Am prins PC-urile care foloseau radiocasetofon și televizor, telefoane cu fir, zaponline, internetul dial-up, „celulare” (chiar, mai folosește cineva termenul ăsta?), am învățat programare cu limbaje exotice gen Pascal și Fortran, primul program efectiv l-am scris într-o chestie numită GW Basic, dar pe hârtie și l-am executat pe calculator abia peste o săptămână (și culmea, a mers fără bug-uri). Am prins TV alb-negru cu lămpi, cu tranzistoare, CRT. Am văzut filme pe casete video (doamne ce urla tanti de la centru la tine dacă greșeai și uitai să o derulezi înapoi), CD și DVD. Evoluția tehnologică este senzațională și simplifică viața. Până când ți-o complică de nu mai o poți descurca.

Revenind la digitalizare. Problema nu este doar identificarea mea video eșuată. Problema este site-ul ANCPI pus jos o lună, Revolut 24 de ore, Cloudflare care lasă jos jumate din internetul mondial și alte incidente similare care au ajuns din ce în ce mai frecvente, frigiderul care nu se deschide că ți-a picat internetul. Să zicem că la ANCPI este și incompetență (deși ca om care se ocupă de 20 de ani cu securitatea informațiilor știu de mult că nu există sistem virgin ci doar sistem care nu a stat suficient în producție) dar restul descriu vulnerabilități care pot pune jos o firmă măricică foarte ușor, nu mai vorbesc de „persoanele fizice” – acum 21 de ani rula pe ecrane un film care la vremea aia era complet SF: Rețeaua, cu Sandra Bullok. Azi subiectul nici măcar nu mai prinde „prima pagină” în epoca AI și Deep Fake.

Cred că a venit vremea să reanalizăm „digitalizarea” și obiectivele legate de acestea.