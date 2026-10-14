Minutul și scorul

Acum că, cel puțin teoretic, Nicușor Dan ar fi amenințat cu dizolvarea Parlamentului, avem un guvern care va trece. Multă lume analizează politica la modul emoțional, dar partidele sunt organizații raționale (ca să zicem așa), în sensul că ele reacționează în funcție de propriul interes. Până acum, interesul tuturor era să continue criza. Pentru PNL și USR la începutul crizei a fost OK pentru că victimizarea le-a adus simpatie și ceva mobilizare în rândurile suporterilor proprii, pentru AUR era OK că și ei creșteau în sondaje, doar PSD părea perdant, deci nici ei nu aveau interes în a rezolva cumva pâna nu se stabiliza situația pentru ei. Care este situația acum?
PNL, după valul inițial de simpatie și mobilizare a fanilor, începe să piardă. Oricum Bolojan este o piatră de moară, care a adus doar ceva voturi de la USR, în vreme ce restul lumii îl vede ca pe un Emil Boc în 2009, sinonim cu „criză și austeritate”. Nu știu dacă ce zicea Rareș Bogdan cu PNL la 12% este adevărat, dar foarte departe de adevăr nu este.
USR cere alegeri anticipate pentru a evita ajungerea în zona periculoasă a pragului electoral. Au apărut sondaje care îi dau sub 10%, ceea ce este normal pentru că o parte din susținătorii lor au migrat la PNL sau AUR. Nu au lider, la modul sincer mă gândeam că vor profita de ocazie și aduce un nou președinte mai viabil și mai activ, cum este ministra de la mediu sau chiar Miruță „2 centimetri”. Au rămas cu Fritz care joacă rolul victimei însă nu cred că îi ajută foarte tare.
Cele două partide sunt acum sinonime cu blocajul politic, de aceea PNL a devenit foarte maleabil, desigur încercând să păstreze aparențele de „inflexibilitate” pentru suporteri.
De partea cealaltă, PSD primește un nou guvern Cioloș, deci poate spune că așteptarea a meritat. Timpul rămas până la alegeri nu mai așa de mare, are „greaua moștenire” a „dezastruoasei guvernări liberale” ca scuză pentru situația grea și poate, în anumite limite, să-și răsplătească electoratul și să revină.
AUR e în plin proces de melonizare, ultimele luări de poziție ale lui Peiu și Dungaciu au schimbat registrul. Dezastrul electoral care se prevede al lui Trump, radicalizarea Europei împotriva Americii lui Trump și a lui Putin schimbă scena politică generală și nu prea mai rămâne loc pentru alde Simion și Țăcălin.
Din punct de vedere economic, corecția nu este încă dureroasă, un 2% cât e posibil să fie recesiunea anul acesta este suportabil, probabil că și anul viitor vom rămâne tot în teritoriu negativ, dar nu se compară cu situația din 2008. Evident că ne-a prins și la un alt nivel față de acel moment (deși cifrele generale sunt relativ asemănătoare). Dar trecerea de la 3,6 lei pentru un euro la 4,2 e una, de la 5,1 la 5,3 e altceva. Un 10% minus la PIB este ceva, un 2% e incomparabil. Deficitul probabil va ajunge la 4% sau pe-acolo, o performanță bună, chiar dacă ea este complet artificială – au fost 3 luni fără buget, apoi, fără nici o rectificare bugetară fiindcă nu exista un guvern cu puteri depline și astfel nu s-au angajat alte cheltuieli „nebugetate”.
Sigur, ar fi fost minunat dacă Bolojan ar fi făcut ceva reforme în afară de a mări TVA și a da afară câteva mii de suplinitori, dar asta e, nu le putem avea pe toate. Părerea mea este că în Opoziție PNL se va sparge, cu „puciștii” pe de-o parte, cu Bolojan, pe de altă parte, și USR care nu are viitor decât în combinație cu „aripa useristă” din PNL sub conducerea acestuia.
Dar vorba marelui nostru filosof Gheorghe Hagi, o să vom vedea.
Pe masura ce timpul trece incep sa cred ca aceasta criza politica a fost indirect folosita pentru cosmetizarea situatiei economice. Neavand un guvern plin nu s-au putut face clasicele rectificari si eventualele plimbari de bani printre bugete. Totul in timp ce s-a negociat cu mai marile agentii de rating. Este posibil ca intelegerea cu ambasadoarea vietii sa fi inclus si niste chestii de tipul, vorbiti si voi cu aia sa fie bine sa nu fie rau. Asta bineinteles in timp ce o parte din mai marii statului au incercat sa lamureasca povestea cu agentiile de rating. Pe de-a intregul lucrurile au fost mai bune decat ne-am fi asteptat pe partea economica si sa fi temporizat jocul. Reala problema care ramane este de unde sau cum o sa se finanteze Romania odata ce galeata de bani europeni o sa se cam inchida, respectiv niste bani din PNRR au fost pierduti. Pe tema asta intuiesc ca intrarea in OCDE ar mai indulci perspectivele de imprumut, dar chiar si asa modelul inceput de prin 2016 se cam inchide. Wageledgrowthul inceput de atunci a fost util pe termen scurt, dar pe undeva toata povestea asta trebuia sa se dubleze si prin niste reforme plus niste simplificari de chestii. Nu le-am facut atunci, acum trebuie sa rezolvam niste probleme mai spinoase.
Politic situatia mi se pare deja pe fata. PSD s-a dus intr-o zona nu prea placuta a procentelor si unii deja ii canta prohodul prin inevitabila fuziune AUR. PNL sau cel putin aripa userista a partidului a cam ajuns la maximul ce-l poate scoate din situatie, aripa asa-zis uselista incalzindu-se pe margine pentru a-l scoate pe Bolojan din carti si sa asigure stabilitatea mult necesara presedintelui. USR a aratat cat poate si ce poate, fiind partidul milenialilor idealisti care n-au inteles niciodata cu ce se mananca politica, desigur sunt niste persoane interesante care au in fata o cariera politica indelungata daca stiu sa-si joace cartile, dar cam atat pot. Sondajele de opinie cumva cristalizeaza asta si arata decaderea USR spre un procent cu o cifra ceea ce devine o certitudine, singurele necunoscute sunt AUR, PSD si PNL.
O paranteza ce trebuie facuta este ce se intampla cu AUR. Concret George Simion o sa aibe probabil finalul lui Nicusor Dan prin excluderea sa din partid si prin preluarea partidului de greii de acolo: Dungaciu/Peiu. In acelasi timp scoaterea un pic in concediu fortat lui CG vine ca o contra-reactie dupa votul guvernului lui Vestea in care Simion a fost baiat de comitet cu ceilalti, dar CG le-a stricat joaca. Nu este inca bine definit bazinul electoral si fiecare cu ce procente vine, iar CG pare ca a devenit influencer politic daca n-a fost presedinte. Tot aici merita pusa in discutia ratacirea Silviei Uscov care brusc si-a creat un think tank politic pe zona asta electorala. Totul arata ca cineva isi doreste o decongestionare a acestei parti si cumva sa fie melonizat cap coada.
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