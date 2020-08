Cântecul grăsanei…

Deci, cardul de sănătate e mort de o lună. Site-urile agențiilor pentru protecția mediului sunt picate de vreo 10 zile. Mai funcționează prost și site-urile/aplicații ANOFM. Probabil mai sunt și altele. Site-ul ANAF funcționează o zi da, două nu.

Unii zic că e vorba de bătălie pe comisioane. Contracte de mentenanță, licențe… Oricum, povestea a ce se întâmplă la CNAS e cusută cu ață albă pentru oricine are cât de cât idee de IT.

Ceea ce se întâmplă în realitate este „payback time”. Cineva este chitit bine de tot pe STS pentru rezultatele alegerilor. Și cum nu putea ataca direct pe subiect, deși s-a încercat ceva prin comisia parlamentară, se face acum prin ocolire.

Simplificând până la caricatură, politica românească actuală este o luptă între SUA, Germania și Franța. PSD a fost, nu doar sub Dragnea, reprezentantul intereselor americano-israeliene. Nu că Dragnea ar fi fost vreun geniu al geopoliticii, ca și Băsescu a ales și el un licurici disponibil. Că americanii au interese speciale o dovedesc nu doar baza de la Deveselu, închisorile CIA, ci și recenta nominalizare a lui Geoană (adică a unui pesedist) pe o poziție de maximă importanță.

Numai că, după ce doamna Dăncilă a trecut de partea poporului și a câștigătorilor alegerilor, americanii au pierdut din influență și încearcă să o recâștige. În funcție de ce se va întâmpla în perioada următoare cu STS vom ști care va fi viitorul președinte.

Grab your popcorn, it will be fun to watch.