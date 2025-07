Azi și acum vreo 2-3 zile am citit niște articole interesante privind „inteligența artificială” și viitorul programatorilor și, în linii mari nu sunt de acord cu pesimismul. Adică o să fie greu, dar nu pentru toți la fel. Unul era legat de piața locală de IT, celălalt comenta afirmațiile CEO de la SoftBank care prezicea dispariția completă a acestei specii. De vreo 6 luni folosesc și eu AI la programare, iar cum în ultimele 2 săptămâni, fiind o perioadă mai lejeră la întreprindere am putut recupera pe partea aceasta (de vreun an de zile lucrez la o aplicație încercând să integrez diverse „aplicații” care inițial erau separate într-o structură modulară și care probabil la un moment dat o voi scoate și în variantă comercială, cele mai multe module fiind deja testate de vreo 2-3 ani în cadrul firmei noastre, o parte și de către alte firme). Revenim.

Din ianuarie folosesc ca mediu de programare VSCode care are integrat GithubCopilot, denumit „inteligență artificială”, o denumire greșită, deoarece acestea sunt LLM – Large Language Models. Asta înseamnă că ele nu gândesc, deși „vorbesc” coerent, nu înțeleg ce zic, nici ce le zici tu (ok, asta „înțeleg”, dar nu la modul uman). Ele practic prezic cuvântul următor din conversație pe baza acumulărilor. Sunt un fel de „mama Omida” cu o rată mai mare de succes. De aia uneori bat câmpii bine de tot, de aia uneori amestecă informații. Prin anii 70 era la modă o formă artă, „colajul”. Se creau tablouri din fragmente de poze, se creau texte din decupaje din cărți. În linii mari, cam asta face acum inteligența artificială. Colează mai mult sau mai puțin corect informații. De aceea au o sferă de aplicare destul de vastă pentru că pot identifica modele, tipare, pot procesa cantități mari de date, dar nu te poți baza pe ele pentru chestii de nuanță, acolo unde sursele de bază (legi, standarde) sunt importante. Revenim (a doua oară).

În cele 6 luni de când „lucrăm” împreună, Copilot a devenit mai bun la predicție. Gradul de acuratețe este acum undeva la 60%. Mi-a învățat funcțiile și mi le servește pe ale mele nu pe cele generice, îmi „scrie” bucăți de cod care mie mi-ar lua probabil juma de oră să le găsesc, prin codul meu sau prin cine știe ce biblioteci, că practic e un LetMeGoogleThatForYou. De exemplu, unul din modulele aplicației este o platformă de elearning, iar codul secțiunii de teste este scris acum douăzeci de ani, când am lansat cursurionline.ro (2002), o platformă de elearning lansată mult prea devreme pentru piață (ok, nu codul în sine, că ăla inițial era scris în asp, acum e php, ci algoritmul).

Un alt ajutor important este că îmi subliniază erorile. Evident nu toate, nu cele de compilare, dar chiar și prin eliminarea erorilor de „ortografie” gen un ; uitat, o paranteză sau o acoladă neînchisă și tot e un ajutor important. Per total, aș zice o creștere de productivitate de 30, poate chiar 40%, în doar 6 luni, în condițiile în care eu sunt „programator de duminică”. Probabil că în mâinile unui profesionist lucrurile pot sta chiar mai bine.

Dar există un dar important. Asta nu e programare, asta e dactilografiere de cod. Este partea cea mai puțin time consuming. Construirea unei aplicații înseamnă să gândești fluxul logic al activităților utilizatorului, să gândești funcțiile logice ale aplicației, structura datelor, măsuri de protecție, management utilizatori etc. Or asta nu o poate face, nu foarte curând. Pentru asta are nevoie de „memorie”, are nevoie de context cultural ori chestiile astea mi se par foarte departe.

Încă o paranteză. Întâmplarea face ca doi furnizori să-și schimbe platformele de management clienți. Ambii lideri de piață pe domeniul lor. Ambii au gândit aplicațiile cu… fundul, fără nici o treabă cu utilizatorii. Care trebuie să-și instaleze aplicații 3rd party ca să acceseze aplicațiile lor. Noi suntem o firmă mică, avem vreo 20-30 de furnizori. dacă fiecăruia îi trece prin cap asta, ar însemna să instalez 20-30 de aplicații doar ca să… accesez alte aplicații. Și lumea critică digitalizarea statului. Revenim (a treia oară, dacă nu v-ați plictisit).

Spuneam că la mine câștigul de productivitate a fost de 30-40%. În funcție de context, cam acesta este și procentul general de programatori care va fi eliminat. Evident, în principal juniorii. La noi va fi un pic mai mare fiindcă distorsiunile pieței a făcut ca IT-ul să întrerupă cariere promițătoare de herstiliști, croitori și croitorese sau chefi, deoarece ani de zile s-a angajat în exces în acest domeniu fiindcă la momentul respectiv dădea mai bine în excel să ai numere mari, chit că stăteai cu sute de oameni „pe bench”. Și cum cea mai mare parte din ei au confundat salariile pe care le primeau cu valoarea lor „de piață” vor avea nevoie de dușuri reci pentru a se trezi la realitate. Piața noastră de IT trece acum prin ce au trecut firmele de confecții în primul deceniu din anii 2000. Doar că la vremea respectivă doamnele croitorese s-au recalificat ca badante prin Italia, nu știu ce vor face „valoroșii” pentru că nici afară nu e mai bine.

Dacă pe zona de IT – cu mențiunile de mai sus – nu va fi foarte complicat, un adevărat tsunami va lovi zona de middle management, zona funcțiilor suport – analiști de tot felul, contabilitate, resurse umane, marketing. Aici va fi un măcel, fiindcă vor dispărea între 50 și 70% din joburi în următorii 3 și 5 ani. Ce vor face oamenii ăștia? Nu am nici o idee, va deveni o problemă complicată pentru omenire.